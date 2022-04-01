Непобедимый украинский боксер выставил на аукцион боевые шорты, чтобы собрать средства для ВСУ

Непобедимый украинский боксер выставил на аукцион боевые шорты, чтобы собрать средства для ВСУ

Тарас Шелестюк присоединился к флешмобу в поддержку Украины.

Украинские спортсмены не жалеют своего эпипирования, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины в войне с Россией. Боксер Тарас Шелестюк выставил на аукцион шорты со своего последнего боя против Габриэля Маестре из Венесуэлы, который состоялся в ночь на 12 марта в Монреале.

Об этом 36-летний спортсмен родом из Макеевки сообщил на своей странице в Instagram.

Шелестюк проводил поединок в сине-желтых шортах с надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Все вырученные за лот деньги пойдут на помощь украинской армии. Стартовая цена шорт составляет 3000 грн. Шаг - 1000 грн. Аукцион продлится до 7 апреля, после чего будет объявлен победитель.

Отметим, что свой последний поединок Шелестюк завершил вничью. В активе Тараса 19 побед (11 - нокаутом) и одна ничья в 20 боях. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

На любительском уровне Тарас является бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом мира 2011 в весе до 69 кг.

Ранее сообщалось, что каратист Станислав Горуна выставил на продажу бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Вырученные средства он также передаст на нужды Вооруженных сил Украины.

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