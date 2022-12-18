Непобедимый украинский боксер, являющийся "наследником" Кличко, одолел опытного американца

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Вихрист одержал очередную победу на профессиональном ринге.
Украинский супертяжеловес Виктор Вихрист (11-0, 7 КО) одолел 47-летнего американского ветерана Франклина Лоуренса (21-4-2, 16КО).
Бой состоялся в немецком городе Гэпингене и продолжался все отведенные 8 раундов.
В пятом раунде Вихристу удалось отправить Лоуренса в нокдаун, однако американец смог подняться и продолжил бой. Судьи отдали единогласную победу украинцу.
- Для Вихриста победа над Лоуренсом стала 11-й на профессиональном ринге (7 — нокаутом) в 11 поединках.
- До боя с Лоуренсом украинец единогласным решением судей победил американского сверхтяжеловеса Кевина Джонсона
- Лоуренс последний раз выходил в ринг еще в 2016 году, но проигрывал он только действующим, бывшим или будущим чемпионам мира.
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