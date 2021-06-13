Непобедимый украинский нокаутер мощно вырубил двоюродного брата звезды "Реала" (видео)

Владислав Сиренко выиграл свой 17-й бой в профессионалах.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко получил эффектную победу над французом алжирского происхождения Невфеля Уату, который является двоюродным братом форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

Поединок состоялся 12 июня в Киеве. Во втором раунде Сиренко дважды отправил француза в нокдаун. В четвертом раунде Уату снова оказался на канвас ринга и рефери остановил бой.

26-летний Сиренко остается непобедимым в профессионалах. На его счету 17 выигранных боев (14 - нокаутом). В предыдущем поединке Владислав единогласным решением судей одолел поляка Камиля Соколовского.

35-летний Уату получил на профиринге 18 побед (10 - нокаутом) и потерпел четыре поражения. Он был претендентом на титул чемпиона EBU (в 2014-м), а также на пояс WBA International в супертяжелом весе (в 2017-м). Однако в обоих поединках французский боксер уступил и чемпионом не стал.

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