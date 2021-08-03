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Непобедимый украинский нокаутер подерется с опытным россиянином: дата и место поединка

Непобедимый украинский нокаутер подерется с опытным россиянином: дата и место поединка

instagram.com/vladsirenkoboxing

Владислав Сиренко будет защищать титул WBC Asia против россиянина Александра Устинова.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко анонсировал свой следующий бой. Его соперником в предстоящем поединке станет российский ветеран Александр Устинов.

На кону в этой битве будет стоять титул WBC Asia, которым владеет украинец. Поединок состоится 4 сентября в Болгарии.

"В Болгарии 4 сентября буду отстаивать титул WBC Asia в бою против Устинова! Тренировочный лагерь уже давно стартовал, так что набираю обороты!" - написал Сиренко в Instagram.

  • 26-летний Сиренко остается непобедимым на профессиональном ринге. На его счету 17 выигранных боев (14 - нокаутом). В последнем поединке Владислав нокаутировал двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Невфеля Уату.
  • 44-летний Устинов провел за карьеру 41 поединок: одержал 36 побед и потерпел 4 поражения. Последний его бой против американца Террела Джамала Вудса завершился вничью.
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