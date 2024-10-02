Непобедимый украинский супертяжеловес мощно нокаутировал американского соперника (видео)

Владислав Сиренко одержал свою третью победу после продолжительной паузы в карьере.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко нокаутом победил американца Брендона Кармака в поединке, который состоялся в ночь на 2 октября в Нэшвилле (США).

29-летний украинец досрочно выиграл бой в четвертом раунде. Сиренко контратаковал соперника левым хуком, после чего правым боковым свалил его на канвас ринга.

Рефери открыл отсчет, а затем остановил бой и зафиксировал победу Владислава техническим нокаутом.

Видео нокаута в поединке Сиренко – Кармак

Russian Vladyslav Sirenko (22-0) имел маленький трепет с его громоздким путешественником Brandon Carmack (7-6-3) и перемещенный им в четырех кругах в Нашвилле, Tennessee, USA. pic.twitter.com/U8TIZayNXQ — Permante (@PermantexG) October 2, 2024

Для Сиренко это был третий поединок после продолжительного перерыва. В начале апреля 2024 года он вышел в ринг впервые с декабря 2021 года и нокаутировал американца Деона Ронни Гейла.

В июне этого года Владислав техническим нокаутом победил американца Кейта Барра, в каждом из четырех раундов отправляя соперника в нокдаун.

Отметим, что пауза в боксерской карьере Владислава была вызвана травмами и процессом восстановления. Из-за этого в том числе в 2022 году сорвался его бой против поляка Мариуша Ваха.

Теперь в послужном списке Сиренко 22 победы (19 – нокаутом) в 22 поединках на профиринге.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

Три нокдауна и мощный нокаут: видео лучших моментов боя Джошуа – Дюбуа

Польские пограничники объяснили, почему задержали Усика в аэропорту Кракова и одевали наручники