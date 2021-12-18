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Непобедимый украинский супертяжеловес техническим нокаутом "финишировал" опытного соотечественника

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Непобедимый украинский супертяжеловес техническим нокаутом "финишировал" опытного соотечественника

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Владислав Сиренко выиграл свой 19-й поединок на профессиональном ринге.

Непобежденный украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко победил своего соотечественника Андрея Руденко в бою за титулы WBC Asia и WBO Asia Pacific.

Поединок состоялся в ТРЦ "Терминал" в Броварах в андеркарде битвы обладателя пояса WBO International в легком весе украинца Дениса Беринчика с россиянином Исой Чаниевым.

26-летний Сиренко одолел своего опытного 38-летнего соперника техническим нокаутом в шестом раунде. Рефери остановил поединок, увидев, что Руденко не оказывает Владиславу особого сопротивления. Таким образом Сиренко защитил свои чемпионские титулы.

  • Для Сиренко победа стала 19-й на профессиональном ринге (16 - нокаутом) в 19 поединках.
  • Руденко потерпел шестое поражение в карьере. Также на его счету 34 победы (20 - нокаутом).

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