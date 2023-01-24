Непобедимый украинский супертяжеловес узнал имя следующего соперника: дата и место боя

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист узнал дату своего следующего поединка и имя соперника.

30-летний украинец выйдет на ринг против кубинца Ленье Перо. Бой состоится 11 февраля в Сан-Антонио (США), сообщает Boxing Scene.

Выхрист и Перо сразятся в андеркарде поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между Рэем Варгасом и О'Шаки Фостером.

Отметим, что бой между украинцем и кубинцем будет 10-раундовым.

Интересно, что как Выхрист, так и его будущий соперник остаются непобедимыми на профиринге. В активе украинца 11 побед (7 – нокаутом) в 11 поединках. На счету кубинского боксера 8 побед (5 – нокаутом) в 8 боях.

Напомним, в своем предыдущем бою, который состоялся в декабре 2022 года, Выхрист единогласным судейским решением победил 47-летнего американского ветерана Франклина Лоуренса.

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