Непобедимый украинский сверхтяжеловес потребовал выйти на ринг с бывшим соперником Усика

Владислав Сиренко поделился планами на будущее.

Непобежденный украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко победил своего соотечественника Андрея Руденко в бою за титулы WBC Asia и WBO Asia Pacific.

Боксер прокомментировал победу, а также поделился планами на будущее.

"Я не ожидал, что бой закончится именно таким образом. Хотелось, конечно, доработать – мы настраивались заканчивать бой досрочно. Но получилось так, что рефери остановил поединок. Было ощущение, что Руденко действовал пассивно, потому что постоянно придерживал меня, не давал работать на сто процентов.

Я работаю очень усердно. К каждому поединку готовлюсь очень плотно. Это результат моего труда, того, что я расту как спортсмен. Я уверен, что я не добился своего максимума. Я только в начале своего пути", — приводит слова Сиренко B1 Boxing.

Кроме того, украинский боксер отметил, что хочет встретиться в ринге с Муратом Гасиевым, которого в 2018 году победил Александр Усик.

"Есть несколько имен, я называл их раньше. Хотелось бы попробовать свои силы с Муратом Гассиевым. Есть еще ряд спортсменов из Германии, США, с которыми я хотел бы выйти в ринг и показать себя", – заявил Сиренко.

Читайте также:

Украинец Беринчик в зрелищной рубке победил россиянина и в шестой раз защитил пояс WBO International

Эксгравец НБА и ветеран американского футбола подрались на ринге: Сеть взорвалась мемами

Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок