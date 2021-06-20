Непобедимый японец брутально "вырубил" соперника и защитил два чемпионских титула (видео)

Наоя Иноуэ выиграл 21-й бой подряд в профи, зрелищно нокаутировав Майкла Дасмариньяса.

Чемпион мира в легчайшем весе по версиям WBA и IBF Наоя Иноуэ успешно защитил свои пояса во время вечера бокса в Лас-Вегасе (США).

В главном поединке 28-летний японец нокаутом победил своего ровесника филиппинца Майкла Дасмариньяса.

twitter.com/trboxing

Бой завершился в третьем раунде. Сначала Иноуэ с левой пробил в печень и отправил своего оппонента на канвас ринга. Дасмариньяс сумел подняться, но японский чемпион пошел добивать и снова мощно попал по корпусу. Филиппинец во второй раз оказался на полу, после чего рефери остановил поединок.

twitter.com/trboxing

Liver ... Liver ... Game Over, #AndStill inside of 3 rounds.



Try to not wince while watching this. @ naoyainoue_410 is just on another level. #InoueDasmarinas pic.twitter.com/hIl1G9MQPo — Top Rank Boxing (@trboxing) June 20, 2021

Вот видео этого эффектного нокаута с другого ракурса.

Иноуэ остается непобедимым на профессиональном ринге. Он выиграл 21 бой в карьере (18 - нокаутом). Наоя владеет поясами уже в третьей весовой категории. Ранее он был чемпионом в первом и втором легчайшем весе.

Для Дасмариньяса поражение стало третьим в 34 поединках. Ранее он владел титулом IBO.

twitter.com/trboxing

Ранее ТСН Проспорт писал, что болельщики увидели ужасный нокаут в любительском MMA. Пострадавшего бойца приводили в себя пять минут.

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