Непобежденный казахстанец отправил известного российского боксера в жуткий нокаут с конвульсиями (видео)

Поединок завершился уже в первом раунде.

Непобежденный казахстанский боксер Иван Дычко нокаутом победил известного россиянина Дениса Бахтова в бою, который состоялся накануне в Алма-Ате.

Уже в первом раунде местный тяжеловес попал мощным правым в голову сопернику, после чего тот упал. О продолжении боя речи даже не было, так как у Бахтова сразу же начались конвульсии.

Ivan Dychko KO1 Denis Bakhtov pic.twitter.com/RXIsuUYxf3 — Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) July 10, 2021

Для 30-летнего Дычко это была 10-я победа в 10 поединках на профессиональном ринге.

41-летний Бахтов потерпел 9-е поражение кряду и 19-е в карьере. На его счету также 39 побед. Ранее Денис проигрывал украинцам Вячеславу Глазкову и Владиславу Сиренко, а также нынешнему обладателю четырех поясов в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, непобежденный сын легендарного боксера добыл очередную победу нокаутом.

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