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Непобежденный сын легендарного боксера добыл очередную победу: 19-й соперник пал нокаутом (видео)

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Непобежденный сын легендарного боксера добыл очередную победу: 19-й соперник пал нокаутом (видео)

twitter.com/Tim_Tszyu

26-летний австралиец еще на шаг приблизился к титульному бою.

Тим Цзю, сын легендарного российского боксера Кости Цзю, одержал уже 19-ю победу на профессиональном ринге.

Его соперником в очередном бою стал перспективный австралиец Стив Спарк. Однако конкурентного поединка не получилось.

В третьем раунде Цзю мощно приложился ударом левой в корпус, после которого Спарк оказался на настиле ринга. Продолжить бой Стив не смог.

  • 26-летний Тим родился, живет и является гражданином Австралии. На его счету 19 побед (15 - нокаутом) в 19 поединках.
  • 24-летний Спарк потерпел 2-е поражение в карьере. На его счету также 12 побед (11 - нокаутом).