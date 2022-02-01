Неподдельные эмоции: сборная Украины по футзалу исполнила "Червону руту" после выхода в полуфинал Чемпионата Европы (видео)

Неподдельные эмоции: сборная Украины по футзалу исполнила "Червону руту" после выхода в полуфинал Чемпионата Европы (видео)

Такие моменты видеть очень приятно.

Сборная Украины по футзалу решила громко отпраздновать свой выход в 1/2 финала Чемпионата Европы.

Так, "сине-желтые" после победного поединка сели в автобус и по пути в отель спели известную украинскую песню — "Червону руту". Свои вокальные способности продемонстрировали все без исключения даже тренерский штаб во главе с Александром Косенко.

"Победные эмоции нашей команды!", — подписано видео, появившееся на официальной Facebook-странице Ассоциации футзала Украины.

В полуфинале сборная Украины сыграет с победителем матча Россия – Грузия, который состоится во вторник, 1 февраля;

Поединок 1/2 финала будет сыгран 4 февраля.

Подопечные Александра Косенко вышли в плей-офф континентального первенства, заняв второе место в группе А. Украинская сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила действующим чемпионам Европы и мира — португальцам (0:1).

Пробиться в 1/4 финала украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура. В итоговой таблице квартета А Украина, Нидерланды и Сербия набрали по три очка, но у "сине-желтых" оказалась лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

Добавим, что сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал континентального первенства.