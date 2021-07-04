"Непревзойденная": дзюдоистка-красавица Билодид похвасталась шикарными ножками в мини-шортах

Украинская чемпионка вызывала восхищение поклонников фотографиями в Instagram.

Украинка Дарья Билодид, которая в прошлом году получила титул лучшей дзюдоистки планеты, поделилась в соцсетях новыми яркими фотографиями.

20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram кадры из "кубинского лагеря", который обустроили на Трухановом острове в Киеве. На фото Дарья позировала не одна, а с подружкой.

"Посетили небольшую часть Кубы в Украине. Летние ритмы", - написала Дарья под снимками, где наслаждается отдыхом в футболке и мини-шортах.

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

Длинные ноги и стройная фигура Билодид не остались без внимания поклонников, которые засыпали спортсменку различными комплиментами.

"Сладкая красота", "Улыбка и хорошее тело", "Великолепная", "Королева", - написали восторженные фанаты под фотографиями.

Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид засветила идеальную фигуру в купальнике.

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