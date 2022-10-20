"Неприемлемая пропаганда": президент НОК Дании демонстративно покинул заседание АНОК во время выступления РФ

Ханс Наторп отказался слушать главу олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп решил бойкотировать выступление своего российского коллеги Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая началась 19 октября в столице Южной Кореи Сеуле.
Датский функционер демонстративно покинул зал, поскольку во время видеопрезентации страны-агрессора на экране была российская пропаганда.
Об этом сообщает портал Inside the Games.
"Я уважаю тот факт, что Поздняков является главой комитета по культуре и образованию. Если бы он сохранил это в контексте АНОК, я бы остался, но я считаю видеопрезентацию неприемлемой пропагандой России, поэтому решил покинуть зал.
Я чувствовал, что оказался не в том месте и не в то время, поэтому я не мог остаться. Я чувствовал себя неловко. У нас здесь делегаты НОК России и Беларуси, но не Украины. А должно быть наоборот. Нам нужно единство, построенное на принципах ООН и Олимпийской хартии", - сказал Наторп.
В свою очередь, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в очередной раз встал на защиту российских и белорусских спортсменов, призвав уважать то, что РФ и Беларусь допустили к ассамблее АНОК.
Отметим, что Россия и Беларусь были представлены на ассамблее без государственной символики. Украина же бойкотировала мероприятие из-за того, что к нему допустили представителей стран-агрессоров.
#Russia and #Belarus состоит в том, чтобы #ANOCGA2022, а другой округ flag является в здании в #Seoul.— insidethegames (@insidethegames) October 18, 2022
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