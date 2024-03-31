Нереализованный пенальти и удаление: "Минай" оформил камбэк в матче с "Александрией" (видео)

Команды выдали богатый событиями поединок, в котором не был определен победитель.

"Минай" и "Александрия" сыграли вничью в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на "Минай-Арене" завершилась со счетом 2:2 .

Гости могли выходить вперед на старте встречи, но гол Андрея Кулакова на 10-й минуте был отменен из-за офсайда.

Первый тайм закончился без голов. В начале второй половины матча подопечным Руслана Ротаня удалось дважды поразить ворота закарпатского клуба. На 51-й минуте отличился Кулаков, а спустя семь минут забил Владислав Калитвинцев.

Впрочем, команда Желько Любеновича быстро нашла силы сократить отставание. На 63-й минуте это сделал Денис Устименко.

Вскоре у александрийцев был прекрасный шанс вернуть себе гандикап в два гола, однако на 68-й минуте Кирилл Ковалец не реализовал пенальти, пробив с 11-метровой отметки мимо ворот.

На 75-й минуте закарпатцы наказали соперника за такое расточительство. Счет в поединке сравнил Егор Гуничев.

Еще через четыре минуты подопечные Ротаня остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку и удаление заработал Ковалец. После этого до финального свистка счет не изменился.

Обзор матча "Минай" – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Минай" (14 очков) остался на последнем месте в УПЛ. "Александрия" (24 балла) находится на 11-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины закарпатцы 8 апреля примут "Полесье", а александрийцы днем ранее на выезде сыграют с "Черноморцем".

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