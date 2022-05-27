Неровня для Фьюри: промоутер скептически оценил шансы Усика в потенциальной битве за звание абсолюта

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что его клиент победил бы в возможном бою против Александра Усика или Энтони Джошуа.

После победы нокаутом над Диллианом Уайтом, "Цыганский король" объявил о завершении карьеры. Однако любители бокса и поклонники Фьюри не теряют надежды увидеть объединительный бой в супертяжелом весе между ним и победителем реванша Усик - Джошуа.

По мнению промоутера чемпиона WBC Фрэнка Уоррена, Фьюри одолел бы и Усика, и Джошуа. Он считает, что его клиент "слишком большой и сильный" для украинца.

"Буду честным с вами - я предвзят, но считаю Фьюри лучшим супертяжеловесом в мире. Хотел бы увидеть его поединок против Джошуа, чтобы эгоистично доказать свою правоту, почему Тайсон лучший.

То же самое он покажет и в бою против Усика. У них очень похожий стиль, но Фьюри намного больше и намного сильнее. Думаю, Тайсон был бы слишком большим и слишком сильным для Александра", - сказал Уоррен в комментарии SecondsOut.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Ранее отец Фьюри заявил, что его сын еще не сказал своего последнего слова в боксе. Он убежден, что "Цыганский король" захочет вернуться на ринг ради боя за звание абсолютного чемпиона мира.

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