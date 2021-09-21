Несчастный случай унес жизнь юного украинского фехтовальщика

В Сети пишут, что трагический инцидент произошел во время рыбалки.

Член сборной Украины по фехтованию Тимофей Сас (Калитовский) погиб в результате несчастного случая.

Об этом сообщается на странице Национальной федерации фехтования Украины в Facebook.

Тимофей был воспитанником киевской детско-юношеской спортивной школы "Армеец". В начале года талантливый 16-летний киевлянин стал победителем турнира памяти Александра Захарова в Харькове.

"Все мы глубоко потрясены трагической гибелью в результате несчастного случая, Тимофея – юного талантливого спортсмена, яркого и заметного парня, целенаправленного и настойчивого фехтовальщика.

Коллектив школы, спортсмены и родители выражают глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея. Светлая память..." - сообщили на странице ДЮСШ "Армеец" в Facebook.

Все мы глубоко поражены трагической гибелью в результате несчастного случая, Тимофея Сас (Калитовская) — юного ... Опубликовано ДЮСШ "Армеец" понедельника, 20 Сентября 2021

В комментариях под постом сообщается, что несчастный случай с парнем произошел во время рыбалки.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что умер легендарный английский футболист: чемпион мира и лучший бомбардир в истории Чемпионата Англии.

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