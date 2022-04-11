"Несколько раз думала, что могу умереть": украинская биатлонистка - о бомбардировке оккупантами Чернигова

Дарья Блашко поделилась подробностями того, что происходило с ней и ее тренером.

Биатлонистка основной сборной Украины Дарья Блашко поделилась воспоминаниями о том, как едва не погибла от бомб российских захватчиков в Чернигове.

После возвращения из Олимпиады-2022 в Пекине Блашко и ее личный тренер Владимир Махлаев остановились на лыжной базе в Чернигове, чтобы готовиться к последним этапам Кубка мира. Именно на этой базе спортсменку и ее тренера постигла война, которую Россия развязала против Украины.

"Утром, 24 февраля, мы проснулись, сразу начали читать новости. Было очень много сообщений, что происходит. Сначала, прочитав это все, было сложно поверить. Война в 21-м веке, неважно, как ее называют, "спецоперация" или нет", - это странно.

Все это время мы жили в подвале, ведь рядом с базой все стреляло, падало, взрывалось. Было очень хорошо слышно. На 10-й день исчез свет, и там стало совсем опасно. Плюс - мы часто видели военных, как наших, так и российских.

Могу сказать, что первое время звук взрывов пугает, а потом уже совсем нет. Выключаются эмоции в определенный момент и происходит только холодный расчет. Хорошо, когда у тебя есть несколько секунд, чтобы сориентироваться. Но обычно, когда ты услышал подобный звук, уже поздно что-то делать. В день, когда нас обстреливали очень сильно, не было времени даже упасть на землю. Было бы без шансов. Нам повезло - мы были в доме, и еще больше нам повезло с тем, что именно в тот день в него не угодило. То, что мы слышали, это - "взрыв - упало", "взрыв - упало", "взрыв - упало". Даже среагировать не успеваешь.

Несколько раз я думала, что могу умереть. Ярче всего это чувствовалось, когда мы проснулись в четыре утра от летящего самолета. Мы тогда ночевали в доме, а не в подвале. Сначала показалось, что он пролетел дальше, но сделал круг и начал снижаться прямо над нами. Было очень громко. Самое страшное - ты не понимаешь, когда именно он сбросит бомбу. Не знаешь, останешься ли живым через несколько секунд. Когда попадает в дом, там даже не остается фундамента, не говоря уже о людях. Нам повезло - самолет двинулся дальше, но кому-то, скорее всего, не повезло. Прилетело где-то дальше, но все равно было очень громко, дом нормально так подпрыгнул", - рассказала спортсменка в интервью Суспільне Спорт.

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