Несмотря на бойкот из-за россиян и белорусов: сборная Украины по дзюдо подала заявку на чемпионат мира-2022

Украинские дзюдоисты могут принять участие в будущем планетарном первенстве, несмотря на то, что ранее наши спортсмены пропустили ряд международных соревнований из-за допуска к ним спортсменов из России и Беларуси

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала заявку украинской сборной на чемпионат мира-2022, который состоится с 6-го по 12 октября в Ташкенте.

В предварительный состав сборной Украины вошли 6 мужчин и 4 женщины. Планирует выступить на турнире и главная звезда украинского дзюдо - бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид.

Предварительный состав сборной Украины на ЧМ-2022

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Геворг Манукян, Сергей Кривчач (оба - до 81 кг), Артем Бубир (до 90 кг), Яков Хаммо (свыше 100 кг).

Артем Лесюк (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Геворг Манукян, Сергей Кривчач (оба - до 81 кг), Артем Бубир (до 90 кг), Яков Хаммо (свыше 100 кг). Женщины: Дарья Билодид (до 57 кг), Анастасия Антипина (до 63 кг), Наталья Чистякова (до 70 кг), Елизавета Литвиненко (до 78 кг)

Заявка нашей сборной на ЧМ-2022 по дзюдо появилась несмотря на бойкот Украиной международных соревнований из-за решения IJF допустить к ним дзюдоистов из России и Беларуси. "Сине-желтые" пропустили турниры серии Грендслем в Монголии и Венгрии, а также гран-при в Загребе.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва в интервью Суспільне Спорт подтвердил, что Украина планирует участвовать в мировом первенстве, но при условии, что российских и белорусских спортсменов не допустят к турниру.

"Это (заявка Украины на ЧМ по дзюдо - прим.) на опережение. С 25 августа начинается чемпионат мира среди кадетов до 18 лет. И перед чемпионатом мира написали письмо Международной федерации, что выражаем свое уважение быть членами семьи IJF, ко времени проведения ЧМ среди кадетов, желаем участвовать, но политическая ситуация в связи с агрессией России - не можем соревноваться и бойкотируем турниры, в которых принимают участие сборные РФ и Беларуси, просили дать ответ, будут ли на чемпионате мира участвовать эти команды.

Направили мы такое письмо. Они нам официально ничего не ответили, но из офиса позвонили в федерацию и сказали, что России и Беларуси не будет. То есть официальное письмо они не предоставили. Ну мы и решили, что пусть (сборная Украины среди кадетов - прим.) участвуют, все же для них это большое соревнование.

Что будет, если Россию и Беларусь допустят? Моя позиция - чтобы Украина не участвовала. Уже будет окончательно принимать решение федерация, но, думаю, мы эту позицию выдержим и участвовать не будем", - заявил Дуброва.

Напомним, что знаменитый украинский дзюдоист Георгий Зантарая осудил решение Международной федерации дзюдо касательно участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

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