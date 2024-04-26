Несмотря на допуск в нейтральном статусе: российских и белорусских фехтовальщиков не будет на ОИ-2024

Ни один спортсмен из государств-агрессоров не будет соревноваться на олимпийском турнире по фехтованию в Париже.

Российские и белорусские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо в интервью France24.

По его словам, никто из россиян и белорусов не заявился на олимпийский квалификационный турнир в Люксембурге, который станет последним перед Играми-2024. Также фехтовальщики из государств-агрессоров не участвовали в предыдущих квалификационных соревнованиях.

"К сожалению, нет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата подачи заявок прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было", – рассказал Скарсо.

Олимпийские игры-2024 состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Также сообщалось, что российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Олимпиады-2024.

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