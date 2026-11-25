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Несмотря на государственный запрет: три российских лыжника выступят на Кубке мира в Финляндии
Спортсмены из страны-оккупанта нашли лазейку и смогут принять участие в соревнованиях.
Трое "нейтральных" лыжников — Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев - примут участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2026/27 в финской Руке.
Об этом сообщила Финская лыжная ассоциация на официальном сайте.
Ранее правительство Финляндии ограничило въезд для российских спортсменов на территорию страны даже в нейтральном статусе.
Однако в ассоциации отметили, что получили указание правительства сделать исключение для трех лыжников. Все остальные россияне, регистрировавшиеся на этапе Кубка мира в финской Руке, не были допущены к соревнованиям.
По информации издания Yle, правительственное постановление касается лиц, въезжающих за визами для краткосрочного пребывания, в то время как трое указанных лыжников находятся в Финляндии на других правовых основаниях.
Ранее сообщалось, что Канада не будет выдавать визы россиянам на молодежный чемпионат мира по хоккею.