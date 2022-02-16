Несмотря на нежелание соперника ехать в Украину: матч "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА состоится в Киеве

Несмотря на нежелание соперника ехать в Украину: матч "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА состоится в Киеве

Поединок намечен 2 марта на стадионе имени Лобановского.

Стало известно, где и когда состоится матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между киевским "Динамо" и лиссабонским "Спортингом".

Как сообщил официальный сайт "бело-синих", команды встретятся 2 марта в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало игры - в 17:00.

Ранее сообщалось, что португальцы категорически отказывались лететь в столицу Украины из-за напряженной политической обстановки и угрозы полноценного военного вторжения России на территорию Украины. Правительство Португалии сейчас не рекомендует своим гражданам посещать Украину.

Победитель пары "Динамо" / "Спортинг" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Митьюлланд" (Дания) / "Бенфика" (Португалия). Четвертьфинальный поединок также может состояться в Украине.

Матчи 1/8 финала будут сыграны 1-2 марта, а четвертьфиналы запланированы на 15-16 марта. Полуфиналы и финал турнира состоятся 22 и 25 апреля соответственно в швейцарском Ньоне.

Напомним, на групповой стадии Юношеской лиги УЕФА киевляне заняли второе место, обойдя сверстников из "Баварии" и "Барселоны", но на два очка отстав от "Бенфики". В 1/16 финала "Динамо" в серии пенальти выбило испанский "Депортиво".

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