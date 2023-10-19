Несмотря на нежелание украинского клуба: УЕФА перенес матч "Маккаби" – "Заря" в Лиге конференций

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о переносе матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций между "Маккаби" Тель-Авив и луганской "Зарей".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, поединок, который был запланирован на 26 октября, состоится 25 ноября.

Причиной перенесения встречи стало нападение террористов ХАМАС на Израиль и операция сил обороны страны в секторе Газа. Из-за обострения конфликта израильский клуб обратился в УЕФА с просьбой перенести поединок.

Отметим, что ранее "Заря" опубликовала заявление на своем сайте, где сообщила, что не желает переносить матч против "Маккаби" из-за своего загруженного календаря.

Также УЕФА перенес матч Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и израильским "Маккаби" Хайфа с 26 октября на 6 декабря.

В организации сообщили, что из-за войны израильские клубы с точки зрения безопасности не смогут проводить матчи у себя в стране. Следовательно, "Маккаби" должен будет искать альтернативные места за пределами территории Израиля для проведения домашних поединков, в том числе и игры против "Зари".

Добавим, что "Заря" и "Маккаби" Тель-Авив должны дважды подряд сыграть между собой в Лиге конференций. Номинально домашний для украинского клуба поединок 4-го тура еврокубка запланирован на 9 ноября в польском городе Люблин.

После двух туров "Заря" с 4 очками занимает второе место в группе Лиги конференций, уступая по дополнительным показателям бельгийскому "Генту". "Маккаби" Тель-Авив (3 балла) идет на третьей позиции. Замыкает квартет исландский "Брейдаблик", не имея зачетных пунктов в своем активе.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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