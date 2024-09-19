Несмотря на поражения в Лиге наций: сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных. В нем Украина занимает 24-ю позицию.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

"Сине-желтые" имеют в своем активе 1548,29 балла. Среди представителей УЕФА украинская сборная 13-я.

По сравнению с предыдущим июльским рейтингом команда Сергея Реброва поднялась на одну строчку. Сборная Украины обошла Австралию, невзирая на проигранные матчи с Албанией (1:2) и Чехией (2:3) на старте Лиги наций.

Отметим, что если "сине-желтые" за счет выступлений в Лиге наций не смогут подняться на 12-е место среди европейских стран, то будут во второй корзине во время жеребьевки отбора к чемпионату мира 2026 года.

В топ-10 мировой классификации изменений не произошло. Лидирует сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Второй идет Франция. Топ-3 замыкает Испания, которая выиграла Евро-2024.

Рейтинг сборных ФИФА на 19 сентября 2024 года

1. Аргентина – 1889.02

2. Франция – 1851.92

3. Испания – 1836.42

4. Англия – 1817.28

5. Бразилия – 1772.02

6. Бельгия – 1768.14

7. Нидерланды – 1759.95

8. Португалия – 1752.14

9. Колумбия – 1738.72

10. Италия – 1726.31

...

23. Южная Корея – 1572.61

24. Украина – 1548.29

25. Австралия – 1544.3

Напомним, следующие матчи Лиги наций подопечные Реброва проведут в октябре: 11-го числа украинцы сыграют против Грузии, а 14-го сразятся с Чехией.

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