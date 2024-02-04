Несмотря на рассечение: организатор боя Усик – Фьюри рассказал, что британец не хотел переносить поединок

"Цыганский король" якобы был готов биться против украинца даже с травмой.

Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии и организатор боя чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, заявил, что британец не хотел переносить поединок с 17 февраля, невзирая на свою травму.

По его словам, "Цыганский король", несмотря на серьезное рассечение, которое получил во время спарринга, был готов биться с украинцем 17 февраля.

"Я хочу рассказать вам кое-что, что является тайной. Тайсон не хочет, чтобы я это рассказывал. Он хотел биться 17-го числа даже с рассечением, и я сказал: "Я не сошел с ума, чтобы выпустить тебя в ринг с этим рассечением". Это будет цирк, а не бой", – сказал Аль-Аш-Шейх в комментарии MMAFightingonSBN.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли. Новая дата боя за звание абсолютного чемпиона мира – 18 мая .

Чтобы избежать еще одного срыва боя, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет на поединок 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

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Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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