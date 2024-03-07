Несмотря на разрешение МОК: россияне не выступят на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике

Российские спортсмены не выступят на Олимпийских играх-2024 в Париже в спортивной гимнастике даже в нейтральном статусе.

Согласно критериям нейтралитета для спортсменов из России и Беларуси, которые Международная федерация гимнастики утвердила в ноябре 2023 года, атлеты из стран-агрессоров имели возможность отобраться на Олимпиаду в личных турнирах, хотя и не могли быть представлены в командных соревнованиях.

Однако European Gymnastics не поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, из-за чего они лишились возможности побороться за олимпийские лицензии через чемпионат Европы.

Последним шансом российских и белорусских спортсменов отобраться на Олимпийские игры была серия этапов Кубка мира. Однако на трех из четырех этапах Кубка мира атлеты из РФ не были представлены как "нейтральные", а потому упустили возможность побороться за олимпийские лицензии на каком-то из снарядов.

Отметим, что на предыдущей летней Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены выступали в составе сборной ОКР и завоевали восемь медалей в спортивной гимнастике.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты были допущены к Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 как "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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