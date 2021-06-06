Несостоявшийся соперник Усика: британский боксер жестко нокаутировал соперника во 2-м раунде (видео)

Поединок получился скоротечным.
Британский боксер Даниель Дюбуа одержал победу нокаутом над румыном Богданом Дину в бою, который состоялся накануне в Телфорде (Великобритания).
Во втором раунде 23-летний супертяжеловес нанес сопернику мощный удар правой в челюсть, после которого тот оказался на настиле ринга. Подняться и продолжить поединок Дину уже не смог.
Дюбуа завоевал титул временного чемпиона по версии WBA.
Welcome back to BT Sport @DynamiteDubois— BT Sport (@btsport) June 5, 2021
He's #BackStronger and right back in the heavyweight mix #DuboisDinupic.twitter.com/EaP0QLRSGL
- Дюбуа одержал 16-ю победу в карьере. В его пассиве также 1 поражение.
- Даниэль считался одним из претендентов на бой с украинцем Александром Усиком, но выбыл из их числа после проигрыша своему соотечественнику Джо Джойсу.
- Дину проиграл в третий раз на профессиональном ринге. На счету румына 20 побед.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, известного боксера-супертяжа сенсационно нокаутировали в 1-м раунде.