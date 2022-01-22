Несовершеннолетний брат самого дорогого футболиста мира попал в ДТП

В автомобиль, где находился 15-летний Итан Мбаппе, врезался пьяный водитель.
Младший брат форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе Итан стал участником ДТП в Париже.
Как сообщает beinsports.com, неподалеку от тренировочной базы парижан Range Rover, в котором находился 15-летний брат звезды мирового футбола, столкнулся с Audi в районе Сен-Жермен-ан-Ле.
Правоохранители выяснили, что виновником аварии был пьяный водитель за рулем Audi. Итана отвезли на осмотр в больницу, который показал, что парню удалось избежать серьезных травм и его жизни ничего не угрожает.
Итан Мбаппе также является футболистом и выступает за юниорскую команду ПСЖ.
В свою очередь, Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
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