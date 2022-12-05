"Несправедливо, когда люди говорят, что его жизнь подходит к концу": раскрыта истинная причина госпитализации Пеле

Родственники "Короля футбола" заверили, что легенде сейчас ничего не угрожает.

Родные трехкратного чемпиона мира по футболу, 82-летнего Пеле поделились подробностями состояния его здоровья. Они сообщили, что "Король футбола" попал в больницу из-за респираторной инфекции, вызванной коронавирусом, и опровергли информацию СМИ, что его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Одна из дочерей Пеле заверила, что сейчас он проходит курс лечения, после которого вернется домой.

"Он болен, у него пожилой возраст. Но сейчас он находится там из-за легочной инфекции. Как только ему станет лучше, он снова поедет домой", – сказала дочь Пеле.

Другая дочь легенды футбола заявила, что у Пеле нет ремиссии рака толстой кишки и опровергла информацию о предоставлении вспомогательного лечения.

"Очень несправедливо, когда люди говорят, что его жизнь подходит к концу, что он находится на паллиативном лечении. Это неправда. Поверьте нам. Он не в реанимации, он в обычной палате. Ему ничего не угрожает, он лечится", – сказала она.

Внук Пеле в интервью рассказал, что по телефону обсуждает с дедушкой матчи чемпионата мира по футболу.

"Я слышу, как люди говорят: "Покойся с миром". Однажды это произойдет, но не сегодня. Он поправится, это вопрос времени, и увидит, как Бразилия поднимет шестой кубок чемпионов мира", – сказал внук Пеле.

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