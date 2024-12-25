"Нет ни одного слабого места": известный тренер рассказал, благодаря чему Усик победил Фьюри

Авторитетный американский тренер по боксу Тедди Атлас высказался о обладателе титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александре Усике и его победе в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинец является одним из лучших боксеров своей эпохи, поскольку не имеет ни одного слабого места. Главным преимуществом Усика эксперт считает его ментальную силу.

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"Усик знает, как побеждать, он найдет способ победить, он найдет путь к победе. Я думал, что Тайсон будет лучше, и он был лучше. Он был лучше, отдадим ему должное, потому что он немного изменил стратегию, вместо того, чтобы просто бегать по рингу и позволять Александру давить на него, как это было в первом бою. Он использовал свой размах рук, он не давал ему приблизиться. Он не позволял ему давить на себя по всему рингу, и это то, что изнуряет тебя. И Тайсон сделал гораздо лучшую работу.

Усик вышел в шестом раунде, доминировал в нем, взял седьмой, восьмой, девятый, десятый. Я думал, что он взял одиннадцатый. Он проиграл двенадцатый, и были раунды, которые были близкими, где Тайсон пытался вырвать победу в конце, и он хорошо это сделал, но когда ты бросаешь один-два удара, а другой бросает пять-шесть. Шестой раунд – Александр сделал то, что делают победители.

Усик заслужил право быть упомянутым среди всех топовых бойцов, он один из великих победителей нашей эпохи. И самое интересное то, что нет ничего, чего бы он ни делал хорошо. Он делает все очень хорошо. У него нет ни одного слабого места, но самое главное – это его ментальная сила, он всегда контролирует себя", – сказал Атлас в интервью Pro Boxing Fans.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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