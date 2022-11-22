"Нет никаких оправданий": Месси – о громком фиаско Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал сенсационное поражение своей команды от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира-2022 по футболу.

"Мы знали, что Саудовская Аравия – это команда с хорошими игроками, которая хорошо контролирует мяч и высоко поднимает линию защиты. Мы работали над этим, но очень завышали темп.

Нет никаких оправданий нашему поражению. Нам нужно быть сплоченнее, чем когда-либо. У нас сильная группа, и аравийцы это показали. Мы давно не оказывались в такой ситуации. Теперь мы должны продемонстрировать, что мы одна команда.

Это очень тяжелый удар для всех, мы не ожидали, что так начнем свое выступление на чемпионате мира. Впрочем, всякое случается. Мы должны лучше подготовиться в будущем, мы должны побеждать – все зависит только от нас", – цитирует Месси пресс-служба "альбиселесте".

Поединок Аргентина – Саудовская Аравия завершился поражением южноамериканцев со счетом 1:2 . На гол Лео Месси на 10-й минуте с пенальти саудиты ответили двумя мячами после перерыва.

Таким образом Саудовская Аравия прервала 36-матчевую беспроигрышную серию Аргентины, не позволив ей повторить рекорд Италии, которая не проигрывала 37 поединков подряд.

Обзор матча

В другом матче первого тура квартета C сборная Мексики встретится с командой Польши. Матч начнется 22 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

с командой Польши. Матч начнется 22 ноября, в 18:00 по киевскому времени. Во втором туре 26 ноября Польша будет противостоять Саудовской Аравии, а аргентинцы сыграют с мексиканцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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