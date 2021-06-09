"Нет никакой новизны": Путин высказался о новой форме сборной Украины, которая "взорвала" Россию

Мнение главы соседнего государства о скандальной ситуации.

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг новой формы сборной Украины, в которой она сыграет на Евро-2020.

"Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция", - цитируют Путина "Известия".

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Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

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