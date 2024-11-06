"Нет оправданий": Лунин прокомментировал поражение "Реала" от "Милана" в Лиге чемпионов

Украинский голкипер считает, что его команда должна сделать выводы после последних неудачных матчей.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды от "Милана" в поединке четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В матче, который состоялся 5 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, "Королевский клуб" сенсационно проиграл со счетом 1:3 .

"Эти последние поражения невозможно объяснить. Мы должны тщательно все проанализировать и быстро отреагировать. Мы должны вернуться на правильный путь. Мы понимаем, что мы – "Реал" Мадрид, мы всегда должны побеждать. Нет оправданий", – приводит слова Лунина Madrid Xtra.

Отметим, что для "Реала" поражение от "Милана" стало вторым подряд. 26 октября мадридцы потерпели разгром от "Барселоны" (0:4) в матче чемпионата Испании. В обоих поединках ворота "сливочных" защищал Лунин. Основной голкипер команды бельгиец Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.

В этом сезоне Лунин провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах, суммарно пропустив восемь мячей. Один поединок 25-летний украинец отыграл "на ноль".

После поражения от "россонери" мадридский клуб с 6 очками занимает 17-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. В следующем туре "Реал" 27 ноября на выезде встретится с "Ливерпулем".

Следующий матч подопечные Карло Анчелотти сыграют 9 ноября, когда дома примут "Осасуну" в чемпионате Испании.

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