Нет равных: экс-тренер Кличко-младшего назвал главное преимущество Усика над его соперниками

Украинец побеждает благодаря своим сильным ногам.

Сергей Городничев, бывший тренер легенды мирового бокса Владимира Кличко, поделился мнением о преимуществах обладателя титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика над всеми его потенциальными и бывшими соперниками.

"У тяжей слабые ноги. У всех, кто ему проигрывает, Усик выиграет за счет ног. Будет боксер, который будет его давить, душить, не будет давать ему простор для передвижения, тогда он не выдержит. И все тогда у него выиграют. Надо, чтобы были такие же ноги.

Чисора не смог задавить Усика, потому что ему не хватило дыхания. Хотя я считаю, что это был один из самых трудных боев для Усика. Если бы Чисора прибавлял, больше поддавливал… Смотрите, как ему было тяжело. Было видно, что он истощил его. А представьте, что Фьюри сейчас присоединится к работе. Он может наделать Александру большие проблемы", — сказал Городничев в прямом эфире на своем YouTube-канале.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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