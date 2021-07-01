"Нет соперника лучше Украины": легенда английского футбола "похоронил" "сине-желтых" еще до четвертьфинала Евро-2020

"Нет соперника лучше Украины": легенда английского футбола "похоронил" "сине-желтых" еще до четвертьфинала Евро-2020

На Туманном Альбионе уверены в победе своей команды.

Легенда английского футбола Джейми Каррагер заявил, что в лице национальной команды Украины сборной его страны попался лучший из возможных соперников в 1/4 финала Евро-2020.

"Еще перед турниром я чувствовал, что у Англии отличные шансы дойти до полуфинала. В плей-офф нам должна была достаться Германия, Франция или Португалия, а мы помним, что англичане с 1966 года ни разу не обыгрывали топ-сборную в основное время.

Тот факт, что мы наконец это сделали – вселяет надежду. Англии не мог выпасть соперник в 1/4-й Евро лучше, чем Украина. Думаю, если бы можно было выбирать, то между Швецией и Украиной выбор бы пал на Украину.

Все равно будет сложно, особенно в Риме. Игры уже не на Уэмбли - не на знакомом стадионе. Но лучше Украины соперник выпасть не мог", - цитирует Каррагера Sky Sports.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

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