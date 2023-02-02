"Нет спорта вне политики": Андрей Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Знаменитый футболист считает, что участие спортсменов стран-агрессоров мир воспримет как месседж, что война в Украине закончилась.

Легенда мирового футбола и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о вероятном возвращении российских и белорусских спортсменов на международную арену.

На своей странице в Facebook он обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом не допускать спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям, пока война в Украине продолжается, а также решительно осудить российскую агрессию.

"Нет спорта вне политики. Спортивные соревнования уровня Олимпиады – это возможность транслировать любое послание сразу всем людям на земле. И если спортсмены из России или Беларуси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначное – война завершена, можно все простить и все забыть.

Но война не завершена. Она ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается.

Я призываю МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не закончена и решительно осудить российскую агрессию", – написал Шевченко.

Ранее звезда украинского тенниса Элина Свитолина осудила намерения МОК допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Напомним, 26 января МОК сообщил о готовности вернуть спортсменов из стран-агрессоров к международным соревнованиям, но в нейтральном статусе и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

Это вызвало жесткую критику со стороны официальных лиц Украины. Министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года.

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