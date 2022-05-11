"Нет страха перед врагом": украинская биатлонистка защищает Украину от оккупантов

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко сменила свою деятельность во время войны, взяв в руки оружие, чтобы защищать Украину.

В феврале биатлонистка планировала поучаствовать в соревнованиях в Италии, но ее планы разрушила война.

"14 февраля мы приехали на сборы в Карпаты, уже 27-го должны были ехать на отборочные этапы в Швейцарию, а впоследствии на соревнования в Италию. Но 24 февраля я проснулась от уведомления подруги о начале войны.

Друзья из Чернигова и Киева присылали фотографии того ужаса, который им пришлось пережить. Мы все понимали, что вернуться домой было невозможно, поэтому нас прикомандировали по месту пребывания.

Я никогда в жизни не могла подумать, что все будет так. Никто не мог подумать. Но у меня нет страха перед врагом. Стреляю я умело, поэтому у оккупантов не будет шансов.

Пусть я временно и сменила свою винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – я буду стоять до конца. Победа обязательно будет за нами", – цитирует Дмитренко пресс- служба МВД.

Напомним, что чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов рассказал об ужасах, которые его родной город Ирпень пережил во время оккупации войсками РФ.

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