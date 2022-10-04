"Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого": футболистка сборной России "разнесла" Путина

Футболистка сборной России и испанского клуба "Эспаньол" Надежда Карпова выразила жесткую критику в адрес президента своей страны Владимира Путина, по чьему приказу армия оккупантов продолжает вести захватническую войну в Украине.

Футболистка сборной России и испанского "Эспаньола" Надежда Карпова дала справедливую оценку кремлевскому диктатору Владимиру Путину и объявленной им частичной мобилизации в РФ.

27-летняя Карпова не побоялась публично выразить свое отношение к главе страны-агрессора, чего до сих пор не сделал никто из игроков мужской сборной России.

У себя в Instagram Надежда откровенно прокомментировала выступление Путина на митинге-концерте на Красной площади по случаю попытки аннексии Россией украинских территорий.

"Вы до сих пор без кринжа смотрите на эту дичь? Пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы. Это не просто "позовут - пойду". Вас отправят на преступление. В Украине такие же люди, как мы. И вы поедете убивать их? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого. За***л", - написала Карпова в Instagram Stories.

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин предпринял попытку аннексии украинских территорий. Во время своего выступления он заявил, что результаты псевдореферендумов "известны" и добавил, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области "входят в состав РФ".

Соединенные Штаты Америки мгновенно отреагировали на заявления Москвы новыми санкциями.

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