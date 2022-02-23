"Нет войне": французская олимпийская чемпионка по боксу поддержала Украину на фоне российской агрессии

Эстель Моссели, имеющая украинские корни, взволнована тем, что происходит на земле ее предков.

Олимпийская чемпионка по боксу Эстель Моссели выразила поддержку Украине из-за угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации.

29-летняя француженка имеет украинское происхождение. Ее мать - украинка, а папа родом из Конго. Эстель родилась во Франции, куда переехали ее родители.

"Мое душевное состояние: я готовлюсь к боксу, я преисполнена решимости. Важный бой для меня, возвращение после более чем года без выступления на ринге. Я могла, я хотела, но вещи не всегда идут так, как ты хочешь. Кроме того, сейчас я должна проследить, чтобы это произошло именно так, как я хочу. Мы готовы бороться за уважение? Обусловлены ли мы бороться за уважение?Я так не думаю, но иногда у нас нет выбора. Сражайтесь за нашу свободу.

Мысль к тем, кто готовится к нежелательной войне, и к тем, кто страдает от нее и сегодня. Меня до глубины души задело происходящее на землях моих предков. Мир был бы гораздо лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно", - написала Моссели, сопроводив свою публикацию хештегами "Украина" и "Нет войне".

Эстель Моссели - обладательница золотой медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где выступала в весовой категории до 60 кг. Также она многократная победительница и призерка мировых и континентальных первенств.

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