"Нет войне" и сине-желтая символика: биатлонистки поддержали Украину после вторжения РФ (фото)

Биатлонистки со всего мира призвали остановить развязанную Россией войну.
На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти спортсменки выразили поддержку Украине, отчаянно пытающейся остановить российскую агрессию.
Во время женской эстафеты биатлонные сборные разных стран решили продемонстрировать солидарность с Украиной в борьбе с российскими оккупантами. Стадион в Контиолахти украсили украинским флагом. Также сине-желтое знамя разместили на стрельбище, чтобы оно попадало в объективы всех телекамер.
3 марта 2022
Многие национальные команды вышли на старт с сине-желтой символикой и призывом остановить войну. К примеру, норвежки на повязках на голове разместили надпись "Нет войне, пожалуйста".
А спортсменки из Швеции и Германии работали на огневых рубежах винтовками с нарисованным сердцем в цветах сине-желтого флага Украины.
Images from the Biatlon Women's Relay in Kontiolathi. Спортсмены находятся в передаче сообщения по своему конкуренту Евгений Malyshev (19) Украины passed away during the war. Представлены MO Røiseland, L. Persson, V. Voigt and Z.Vitek/E. Gjelland/J. Jislova pic.twitter.com/h5EXlJgHWV— Svenja (@ateaurouge) 3 марта 2022
"Я думала сегодня об украинце и это было сложно просто понимать, что я здесь соревнуюсь и "наслаждаюсь", тогда как они... на войне. Это так сюрреалистично. Я вернулась с Олимпиады и легла на кровать, тогда как он (украинский биатлонист Дмитрий Пидручный - прим.) ушел на войну. Ты просто не можешь осознать", - сказала после гонки норвежка Тирилл Экхофф.
"Спорт не так важен, когда случаются такие вещи, поэтому я не до конца понимала, поедем ли мы вообще на этап. Немного странно соревноваться, когда в Европе идет война, должна признать", - заявила норвежка Марте Олсбю Ройселанд.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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