"Нет войне" и сине-желтая символика: биатлонистки поддержали Украину после вторжения РФ (фото)

Биатлонистки со всего мира призвали остановить развязанную Россией войну.

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти спортсменки выразили поддержку Украине, отчаянно пытающейся остановить российскую агрессию.

Во время женской эстафеты биатлонные сборные разных стран решили продемонстрировать солидарность с Украиной в борьбе с российскими оккупантами. Стадион в Контиолахти украсили украинским флагом. Также сине-желтое знамя разместили на стрельбище, чтобы оно попадало в объективы всех телекамер.

pic.twitter.com/fhOsq9NXfw — Out Of Context Biathlon (@OutOfBiathlon) 3 марта 2022

Многие национальные команды вышли на старт с сине-желтой символикой и призывом остановить войну. К примеру, норвежки на повязках на голове разместили надпись "Нет войне, пожалуйста".

А спортсменки из Швеции и Германии работали на огневых рубежах винтовками с нарисованным сердцем в цветах сине-желтого флага Украины.

Images from the Biatlon Women's Relay in Kontiolathi. Спортсмены находятся в передаче сообщения по своему конкуренту Евгений Malyshev (19) Украины passed away during the war. Представлены MO Røiseland, L. Persson, V. Voigt and Z.Vitek/E. Gjelland/J. Jislova pic.twitter.com/h5EXlJgHWV — Svenja (@ateaurouge) 3 марта 2022

"Я думала сегодня об украинце и это было сложно просто понимать, что я здесь соревнуюсь и "наслаждаюсь", тогда как они... на войне. Это так сюрреалистично. Я вернулась с Олимпиады и легла на кровать, тогда как он (украинский биатлонист Дмитрий Пидручный - прим.) ушел на войну. Ты просто не можешь осознать", - сказала после гонки норвежка Тирилл Экхофф.

"Спорт не так важен, когда случаются такие вещи, поэтому я не до конца понимала, поедем ли мы вообще на этап. Немного странно соревноваться, когда в Европе идет война, должна признать", - заявила норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: