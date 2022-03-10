"Нет войне": пилоты Формулы-1 провели акцию в поддержку Украины (фото)

"Нет войне": пилоты Формулы-1 провели акцию в поддержку Украины (фото)

Гонщики призвали остановить развязанную Российской Федерацией войну на украинской территории.

Пилоты самой престижной в мире серии автогонок Формулы-1 приняли участие в антивоенной акции в поддержку Украины, которая продолжает героически отражать вторжение российских оккупантов.

Во время предсезонных тестов в Бахрейне основные и резервные гонщики разных команд в белых футболках с надписью "No war" ("Нет войне") сфотографировались с украинским флагом и баннером с призывом остановить войну.

К акции присоединились почти все пилоты. В частности, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель и двукратный чемпион Фернандо Алонсо.

"Мы, пилоты Формулы-1, вместе с людьми из Украины за мир и свободу. Пожалуйста, нет войне", - подписал фото финский автогонщик команды Alfa Romeo Валттери Боттас.

We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR #StandWithUkraine #RacingUnited #GPDA pic.twitter.com/I4IjGZ0IuU – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 9 марта 2022

Не участвовали в акции сын российского миллиардера Никита Мазепин, с которым ранее команда "Хаас" расторгла контракт, и отсутствовавший по неизвестным причинам Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при России.

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