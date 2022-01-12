"Нет живого места": в Казахстане бойца ММА зверски избили сотрудники ОМОНа

Спортсмена задержали в собственном доме на глазах у родственников.

В Казахстане бойца смешанных единоборств Куата Хамитова избили и задержали сотрудники ОМОНа за поддержку массовых протестов в стране.

Об этом сообщила сестра спортсмена в соцсетях, отметив, что Куата в собственном доме схватили 10 сотрудников ОМОНа, связав ему руки и ноги.

Через несколько часов бойца освободили, но на его лицо и тело теперь больно смотреть.

Подробностями задержания Хамитова поделилась его мама.

"Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помнит, спрашивает меня: "Мама, когда я пришел домой? Откуда я пришел? Никакого живого места, нужно ложиться в больницу", - рассказала мать Куата.

Ранее Хамитов открыто выражал свою поддержку протестующим в Казахстане, призывая людей выходить на улицы и выступал с критикой в адрес властей.

"Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ. Потому что это ударяет по карманам людей, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа - цены на продукты, бензин, все вещи дорожают. Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Посему, жители Жанаозена, мы с вами, алга!" - сказал Хамитов в своем Instagram.

В смешанных единоборствах Хамитов одержал 21 победу, потерпел семь поражений и один бой свел к ничьей.

Напомним, в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане президент страны отправил в отставку правительство, новым главой которого 11 января стал 49-летний Алихан Смаилов.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

Читайте также:

Пуля попала в голову: в Алматы во время беспорядков погибла четырехлетняя девочка

Вышел в магазин с другом: в Алматы застрелили 21-летнего юношу

В Казахстане начали внезапно умирать силовики: найден еще один труп полковника полиции