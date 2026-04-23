"Netflix должен снять о нас фильм": "Чернигов" повторил исторический рекорд Кубка Украины

ФК "Чернигов" / facebook.com/fc.chernihiv

Футбольный клуб "Чернигов" повторил исторический рекорд, выйдя в финал Кубка Украины сезона-2025/26.

Представитель Первой лиги в полуфинале одолел "Металлист 1925", который сейчас занимает четвертое место в УПЛ. Черниговская команда с 5-й минуты матча играла в меньшинстве после удаления Павла Шушко, но сумела не пропустить (0:0) и вырвала победу в драматической серии пенальти — 6:5.

"Чернигов" стал лишь вторым в истории представителем низшего дивизиона, который дошел до финала Кубка Украины.

Впервые это удалось "Ингульцу" в сезоне 2018/19 — тогда в финале представитель Первой лиги разгромно уступил "Шахтеру" со счетом 0:4.

Президент ФК "Чернигов" Юрий Синица после выхода в финал Кубка заявил, что это незаурядное событие достойно экранизации Netflix.

"Мечты сбываются. Смотрите, что я подумал, это какая-то такая невероятная история, наверное, у Netflix даже не было таких историй. 2022 год — полностью уничтожен наш стадион, мы в мае уже запускаем работу детской школы. Мы заходим, потому что многие команды снялись в Первую лигу, мы спустя два года вылетаем. Ставим задачу — выходим из Второй лиги в Первую, обыгрываем "Металлург" Запорожье.

И при этом, как я говорил, у нас самый маленький бюджет среди профессиональных клубов, у нас играют только черниговцы. Мы получаем... Против команды, у которой в десятки раз больше бюджет и которая намного сильнее. Мы получаем на второй минуте красную карточку и вдесятером играем.

Я там 45 лет смотрю футбол, такого не видел. Это я сейчас во сне. Это какая-то невероятная история. И независимо от того, как мы сыграем в финале, Netflix должен снять о нас фильм", — сказал Синица в эфире УПЛ ТВ.

"Чернигов" в финале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо", которое в первом полуфинале Кубка Украины разгромило еще одного представителя Первой лиги — черновицкую "Буковину" (3:0).

Финальный матч Кубка Украины состоится 20 мая во Львове, на стадионе "Арена Львов". Номинальным хозяином поединка будет "Чернигов".

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы. Так что "Чернигов", который сейчас борется за сохранение прописки в Первой лиге, претендует на попадание в еврокубки.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо". В нынешней кампании "горняки" выбыли уже в 1/8 финала, проиграв "Динамо".