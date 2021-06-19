Неудача при нереализованном пенальти: сборная Испании не смогла обыграть Польшу в матче Евро-2020

"Красная фурия" пока еще не побеждала на турнире.

Сборная Испании не смогла обыграть национальную команду Польши в матче второго тура группы Е Евро-2020. Встреча на "Эстадио де-ла-Картуха" в Севилье завершилась вничью со счетом 1:1.

"Красная фурия" по праву считалась фаворитом поединка, однако первый момент в игре возник именно у ее ворот. Это Матеуш Клих опасно пробивал, но послал мяч чуть выше перекладины.

Испанцы же забили по сути после своего первого голевого момента. Жерар Морено прострелил в центр вратарской, где его передачу замкнул Альваро Мората.

До перерыва поляки могли отыграться после опасного удара Кароля Свидерски, но команду Луиса Энрике спасла штанга.

Тем не менее, сравнять счет подопечные Паулу Соузы все же смогли. На 54-й минуте Роберт Левандовски продавил Эмерика Ляпорта на "втором этаже" и ударом головой восстановил паритет.

Почти сразу же испанцы имели великолепный шанс снова выйти вперед, но Морено не реализовал пенальти, который сам же и заработал, пробив в штангу.

"Красная фурия" продолжила искать счастья в атаке, но вырвать первую для себя победу на турнире так и не смогла.

Испания набрала 2 очка и занимает 3-е место в группе, Польша (1 балл) - четвертая. Лидирует Швеция (4), Словакия (3) - вторая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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