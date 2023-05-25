"Неудачник, прекрати плакать": Хейни резко призвал Ломаченко смириться с поражением

Американец раскритиковал Василия, который считает, что его засудили в бою за "абсолюта".

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни обратился к Василию Ломаченко по поводу результата их недавнего поединка.

Американский боксер отреагировал на письмо менеджера спортсмена из Украины Эгиса Климаса, который попросил боксерские организации сохранить за Ломаченко статус обязательного претендента на чемпионские титулы, поскольку считает его поражение в бою с Хейни несправедливым.

"Этот парень – больной неудачник. Он получил эту привилегию, но этот боксер-неудачник начал оправдываться. Прими это поражение как мужчина и прекрати плакать.

Все было создано для того, чтобы ты выиграл, но ты в третий раз в своей карьере потерпел неудачу. И еще скажи комиссии, чтобы она вернула мне мои 400 тысяч за тот толчок", – написал Хейни в Twitter.

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Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным судейским решением. После 12 раундов конкурентного противостояния судьи единогласно отдали победу американцу: 116–112, 115–113, 115–113.

Ранее была обнародована статистика ударов и судейские записки боя Хейни – Ломаченко. Украинец превзошел оппонента по количеству и точности ударов.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что команда Ломаченко будет оспаривать его поражение в бою с Гейни.

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Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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