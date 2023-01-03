Неудачное начало нового года: "Ливерпуль" сенсационно проиграл клубу 18-летнего украинца в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" в стартовом матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) неожиданно на выезде уступил "Брентфорду", за который выступает 18-летний украинец Егор Ярмолюк. Встреча завершилась со счетом 1:3 .

"Пчелы" вышли вперед на 19-й минуте, когда мяч в свои ворота срезал защитник "мерсисайдцев" Ибраима Конате. На 40-й минуте встречи Бен Ми мог удвоить преимущество хозяев, но его гол после просмотра VAR был отменен из-за офсайда. Однако уже через две минуты Йоан Висса таки укрепил преимущество "Брентфорда".

Старт второго тайма остался за "Ливерпулем". Сначала на 48-й минуте матча отличился Дарвин Нуньес, но арбитр с помощью VAR отменил взятие ворот из-за положения вне игры. А уже через две минуты "красные" таки сократили отставание в счете – точный удар занес в свой актив Алекс Окслейд-Чемберлен.

Впрочем, избежать поражения команда Юргена Клоппа не смогла. На 84-й минуте Бриан Мбемо отправил третий мяч в ворота Алиссона, тем самым установив окончательный счет во встрече.

Отметим, что наш соотечественник Ярмолюк не попал в заявку "Брентфорда" на этот поединок.

Обзор матча

После этого поражения, которое стало для "Ливерпуля" уже пятым в сезоне АПЛ, мерсисайдский клуб с 28 очками остался на шестом месте в турнирной таблице. "Брентфорд" с 26 баллами поднялся на седьмую позицию.

В следующем туре "красные" 14 января на выезде сыграют с "Брайтоном". В тот же день "пчелы" примут Борнмут.

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