Неудачный дебют: Билодид в новой весовой категории осталась без медалей ЧМ-2022 по дзюдо

Дарья уступила в четвертьфинале, после чего также проиграла в утешительной схватке.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид не смогла завоевать медаль на чемпионате мира 2022 года, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

21-летняя украинка впервые выступала на уровне мировых первенств в весовой категории до 57 кг. Два предыдущих "золота" ЧМ Билодид выиграла в весе до 48 кг.

К сожалению, полностью адаптироваться к новой весовой категории Билодид еще не удалось. Сначала Дарья победила боснийку Анджелу Самарджич и серебряную призерку Токио-2020 Сару-Леони Сизик из Франции, но в 1/4 финала украинка не одолела олимпийскую чемпионку Рио-2016 бразильянку Рафаэлу Силву.

После поражения в четвертьфинале Билодид получила шанс продолжить борьбу за "бронзу" в утешительных схватках. Однако до медального поединка Дарья не дошла, проиграв Энхрилен Лхагватого из Монголии.

Напомним, сборная Украины приняла решение выступить на чемпионате мира в Ташкенте после того, как Россию и Беларусь отстранили от ЧМ-2022 и других международных турниров по дзюдо.

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