Неудачный дебют: экс-капитан "Динамо" Сидорчук разгромно проиграл сопернику "Шахтера" в Лиге чемпионов

Клуб Сергея потерпел сокрушительное поражение от "Антверпена" в чемпионате Бельгии.

Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук дебютировал за "Вестерло", куда перешел перед закрытием летнего трансферного окна. В домашнем матче 7-го тура чемпионата Бельгии новая команда украинца разгромно уступила "Антверпену" – 0:3 .

32-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе "Вестерло" и провел на поле весь поединок.

В начале второго тайма Сидорчук заработал желтую карточку. Он стал лучшим в составе своей команды по количеству выполненных (65) и точных (51) передач.

Победу гостям принесли голы Винсента Янссена (15-я минута), Йелле Батая (67-я минута) и Арбнора Муи (83-я минута).

Отметим, что "Антверпен" – действующий чемпион Бельгии и соперник донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

После семи стартовых туров "Вестерло" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея только одно очко в своем активе. "Антверпен" с 11 баллами идет на четвертой позиции.

В следующем туре клуб Сидорчука 22 сентября на выезде встретится со "Стандардом". Днем позже "Антверпен" примет РВДМ.

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