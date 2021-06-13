Несостоявшийся камбэк: сборная Украины стартовала на Евро-2020 с результативного поражения от Нидерландов

"Сине-желтые" выстояли в первом тайме, но после перерыва пропустили дважды, отыгрались и не смогли удержать ничью.

Сборная Украины с поражения стартовала на Чемпионате Европы-2020. В матче 1-го тура группы C подопечные Андрея Шевченко в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" со счетом 2:3 проиграли национальной команде Нидерландов.

"Оранжевые" очень мощно начали встречу. Уже в стартовые 10 минут игры нидерландцы имели несколько отличных возможностей, чтобы открыть счет, но удача оказалась на стороне "сине-желтых". К тому же, уверенно в воротах украинцев действовал Георгий Бущан.

На 13-й минуте случился еще один неприятный момент для нашей команды. Александр Зубков получил травму и не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился Марлос.

Associated Press

Ближе к середине первого тайма "оранжевые" несколько сбавили обороты, что позволило украинцам перевести дух.

Однако перед перерывом сборная Нидерландов снова прибавила и наиграла на очередные пару моментов. К счастью, подопечных Франка де Бура подводила точность, а Бущан продолжал феерить "в рамке".

Associated Press

Но уже в дебюте второго тайма "оранжевым" таки удалось забить. С правого фланга прошел прострел в штрафную Бущана, тот сыграл на выходе и отбил мяч, но сделал это не совсем удачно. Сфера отлетела к Жоржиньо Вейналдуму, который отправил ее в пустые ворота.

Associated Press

Прошло семь минут и в наших воротах оказался второй мяч. Виталий Миколенко неудачно сыграл в своей штрафной, проиграв позицию сопернику, что позволило Вауту Вегхорсту с нескольких метров поразить ворота Бущана.

Нидерландцы продолжили давить, но неожиданно забили подопечные Шевченко. Андрей Ярмоленко обыгрался перед штрафной "оранжевых" с Романом Яремчуком и великолепным ударом поразил дальнюю девятку.

Прошло четыре минуты и счет стал равным. Руслан Малиновский навесил со штрафного, а Яремчук ударом головой отправил мяч в угол ворот соперников.

Associated Press

Но удержать ничью украинцы не смогли. На 85-й минуте Натан Аке выполнил навес с правого фланга, Александр Зинченко проиграл позицию Дензелу Дюмфрису, который ударом головой принес победу своей команде.

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Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии .

и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, сборная Австрии вырвала победу у Северной Македонии в матче Евро-2020.

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