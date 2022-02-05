Неудачный старт: Украина не попала в топ-10 в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде-2022

Неудачный старт: Украина не попала в топ-10 в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде-2022

"Золото" смешанной эстафеты завоевали норвежцы.

В субботу 5 февраля биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине открылась смешанной эстафетой.

Украинская сборная в дебютной гонке Олимпиады-2022 выступила четверкой: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. На финише наша команда стала 13-й .

На первом этапе от "сине-желтых" бежала Валентина Семеренко. К сожалению, уже после первой стрельбы она отправилась на штрафной круг и еще на два - после второй. Передала эстафету Валентина последней из всех команд - 20-й.

Юлия Джима безупречно отработали на стрельбе лежа и использовала два дополнительных патрона на огневом рубеже стоя. На экваторе гонки она подняла украинскую команду на 14-е место.

На третьем этапе Артем Прима использовал три запасных патрона на стрельбе лежа и еще один на "стойке". Передать эстафету украинцу удалось на 12-й строчке.

Финишер украинской сборной Пидручный заработал круг штрафа на первом огневом рубеже и отстрелял чисто "стойку". Таким образом, завершил он гонку на 13-м месте.

Победу в смешанной эстафете одержала команда Норвегии. "Серебро" добыла Франция, а "бронза" досталась ОКР.

Олимпиада-2022. Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (3+13) 1:06:45.6

2. Франция (3+11)+0.9

3. ОКР (1+13) +1.5

4. Швеция (0+13)+41.0

5. Германия (2+18) +1:05.5

6. Беларусь (2+14) +1:14.6

...

13. Украина (4+15) +3:36.1

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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